Bolu’da park halindeki otomobil küle döndü

Yayınlanma:
Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu’nun Göynük ilçesi Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi’nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 14 ADM 936 plakalı araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Kömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndüKömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Türkiye
Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı
Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı
17 suçtan 80 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
17 suçtan 80 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
12 ilde 15 ayrı suç! Firari şüpheli kaçarken yakalandı
12 ilde 15 ayrı suç! Firari şüpheli kaçarken yakalandı