Bolu’da park halindeki otomobil küle döndü

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu’nun Göynük ilçesi Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi’nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 14 ADM 936 plakalı araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.