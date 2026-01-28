Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevini bıraktı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, hakkında başlatılan idari soruşturmanın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tanju Özcan'dan Bolu için milli yas kararı! "Aynı duyarlılığı hükümetten bekliyoruz"

Geçtiğimiz ay bir kadın öğretmenin eşiyle makamında yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gündeme gelen Öncü’nün, söz konusu olayda darbedildiği öğrenildi.

Olay sonrası izne ayrılan Öncü hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı hem yaşanan fiziki saldırı hem de öğretmen eşinin dile getirdiği iddialar kapsamında inceleme başlattı. Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikteÖncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

Fatih Öncü, sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, “Göreve başladığım ilk günden itibaren Bolu’muzun evlatlarına daha aydınlık bir gelecek sunmak, eğitimde kaliteyi ve başarıyı sürdürülebilir biçimde yükseltmek amacıyla; büyük bir sorumluluk bilinci, meslek ahlakı ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yaptım. İl Milli Eğitim teşkilatı olarak, şehrimizin eğitim camiasıyla birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel hedefimiz; devletimizin bizlere tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek olmuştur.

Son günlerde şahsım ve temsil ettiğim makamla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve değerlendirmeler nedeniyle yürütülen idari sürecin, hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın, sağlıklı, şeffaf ve objektif şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın, polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu çerçevede; yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumumuzun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kendi talebimle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılarak, Bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım. Yürütülen çalışmalar neticesinde gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.