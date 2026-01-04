Bodrum’da deniz çekildi: Adacıklar ortaya çıktı

Bodrum’da deniz çekildi: Adacıklar ortaya çıktı
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizde yaşanan çekilme nedeniyle farklı noktalarda adacıklar oluştu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Gümbet ve Bitez sahilinde, denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme meydana geldi. Bitez’de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

bodrumda-deniz-cekildi-adaciklar-olust-1097522-325768.jpg

FARKLI NOKTALARDA ADACIKLAR OLUŞTU!

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu fark edildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİ!

Denizde meydana gelen çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak:DHA

