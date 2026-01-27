Bodrum'da 80 yaşındaki yayaya otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Ergin Demirkan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Kaza, önceki gün saat 17.30 civarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yaşandı. H.O. (24) yönetimindeki 16 LL 086 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Demirkan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Demirkan yere düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Demirkan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin görüntülerin, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.