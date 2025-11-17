Kızını ve 2 torununu kaybetti... Acılı dede ailenin yarım kalan hayalini anlattı

Kızını ve 2 torununu kaybetti... Acılı dede ailenin yarım kalan hayalini anlattı
Yayınlanma:
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'da taziyeler kabul ediliyor. Bolvadin ilçesinde taziyeleri anne Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, ailenin memleketlerine yerleşme hayallerinin yarıda kaldığını açıkladı.

İstanbul Fatih'te Almanya'dan tatil için gelen ve bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile 6-3 yaşlarındaki çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında toplamda 11 gözaltı olmuştu.

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildiOrtaköy faciasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildi

KIZI VE TORUNLARININ TAZİYESİNİ KABUL EDİYOR

Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

aa-20251116-39720877-39720875-fatihte-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-olen-anne-ve-2-cocugunun-hayalleri-yarim-kaldi.jpg

DAMADINDAN GELECEK GÜZEL BİR HABER BEKLİYOR

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi.

ekran-goruntusu-2025-11-17-143014.png

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

YARIM KALAN YERLEŞME HAYALİ

Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Türkiye
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi
İmamoğlu eylemindeki 120 gözaltının yasak kararı olmadan yapıldığı ortaya çıktı
İmamoğlu eylemindeki 120 gözaltının yasak kararı olmadan yapıldığı ortaya çıktı