Kızını ve 2 torununu kaybetti... Acılı dede ailenin yarım kalan hayalini anlattı

İstanbul Fatih'te Almanya'dan tatil için gelen ve bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile 6-3 yaşlarındaki çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında toplamda 11 gözaltı olmuştu.

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildi

KIZI VE TORUNLARININ TAZİYESİNİ KABUL EDİYOR

Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

DAMADINDAN GELECEK GÜZEL BİR HABER BEKLİYOR

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

YARIM KALAN YERLEŞME HAYALİ

Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.