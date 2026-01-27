Bitlis’te ekipler bugüne dek 7 bin kamyon kar taşıdı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde seferberlik ilan eden ekipler, mahalle yollarında Bitlis Belediyesi, köy yollarında ise İl Özel İdaresi sorumluluğunda çalışmalarını devam ettiriyor.

İl Özel İdaresine ait 70, Bitlis Belediyesi’ne ait 50 iş makinesi ile toplam 160 personel, karla mücadelede görev alırken Bitlis Belediyesi’nin sorumluluğundaki 150 kilometrelik yol ağında yapılan çalışmalarda, kar yağışının ardından cadde ve sokakların belirli noktalarına yığılan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

7 BİN KAMYON KAR TAŞINDI!

Belediye ekipleri bugüne kadar yaklaşık 7 bin kamyon kar taşıması yaparken söz konusu çalışmalarda toplamda 160 bin litre yakıt harcandığı açıklandı. İl Özel İdaresi ekipleri ise 3 bin 365 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalarını devam ettiriyor.

640 yerleşim alanında yürütülen karla mücadele kapsamında, neredeyse her köy yolunda ortalama 25 kez yol açma çalışması yapıldığı ve bu süreçte 250 bin litre yakıt tüketildiği açıklanırken belediye ve İl Özel İdaresi’nin bu çalışmalarda toplamda 410 bin litre yakıt kullandığı ifade edildi.

İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi

120 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI!

Son kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 124 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personel görev yapıyor. Ekipler, kapalı köy yollarından 120’sini yeniden ulaşıma açarken kalan 4 köy yolunda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bitlis’te kar yağışının ardından sis de etkisini gösterirken hava sıcaklıklarının eksi 7 ile eksi 10 derece arasında seyrettiği Rahva bölgesi ile Bitlis-Güroymak yolunda, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

METEROLOJİ’DEN UYARI!

Meteoroloji yetkilileri, bu güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli olmaları, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca, bölgenin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini, çarşamba ve perşembe günleri hafif kar yağışı beklendiğini açıkladı.