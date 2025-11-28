Bir zehirlenme skandalı da Burdur’dan: Özel kolejdeki 34 kişi hastanelik oldu

Burdur’da özel bir kolejde 33 öğrenci ve 1 öğretmen, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurdu. 3 öğrencinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Gıda zehirlenmesi skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Türkiye genelinde son 10 günde yüzlerce yurttaş, yedikleri yiyeceklerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere akın etti.

Son skandal ile Burdur merkezde bulunan özel bir kolejde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kolejde öğrenim gören 33 öğrenci ile 1 öğretmen, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin büyük kısmı ayakta tedavi edildi.

acil-servis.png

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu özel eğitim kurumundan toplam 34 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu, 1 öğretmen ve 30 öğrencinin taburcu edildiği, 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Son Dakika | Ankara'da tavuk döner 153 kişiyi hastanelik etmişti! Dört gözaltı geldiSon Dakika | Ankara'da tavuk döner 153 kişiyi hastanelik etmişti! Dört gözaltı geldi

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi ve kusma şikâyetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

burdur-valiligi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

