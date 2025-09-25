Bir TikTok skandalı daha! Oğluna oje sürüp oynattı

Bir TikTok skandalı daha! Oğluna oje sürüp oynattı
Yayınlanma:
Ankara'da bir anne, oğluna oje sürerek TikTok'ta oynattı. Baba, oğlunun kurtarılması için yargıya başvurdu. Hatay'da da benzer bir olay yaşanmış ve ebeveyn tutuklanmıştı.

Hatay'daki TikTok skandalının ardından Ankara'da da benzer bir vakanın yaşandığı ortaya çıktı.

Başkentte özel bir şirkette çalışan Mustafa Kemal Ş, bir yıl önce boşandığı E.Ç'den olan oğlunun velayetini almak için Ankara 31’inci Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Baba, E.Ç’nin sosyal medya yayınlarında dans ederken oğlunu da yayına dahil ettiğini ve makyaj efektleriyle dans ettirdiğini öne sürdü.

sosyal-medya-yayininda-dans-ettirildigin-931299-276343.jpg

O GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK SUNDU

Mustafa Kemal Ş, çocuğun annesi ve anneannesiyle TikTok videolarında dans ettiği görüntüleri ve fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

sosyal-medya-yayininda-dans-ettirildigin-931302-276343.jpg

ANNE SEVGİLİSİ İLE OĞLUNU AYNI YATAKTA UYUTTU

Dava kapsamında mahkemenin talebiyle hazırlanan sosyal hizmet raporunda, zaman zaman eve gelen annenin erkek arkadaşının çocuk ve anneyle aynı yatakta uyuduğu belirtildi. Bu durumun, gelişim çağındaki çocukta psikolojik etkiler yaratabileceği ifade edildi. Raporda, çocuğun risk altında olduğu ve annenin vekâlet sorumluluğunu ihmal ettiği vurgulandı.

sosyal-medya-yayininda-dans-ettirildigin-931430-276343.jpg

Bu gelişmeler üzerine mahkeme, sunulan video ve fotoğrafların da incelenmesi için yeni bir sosyal hizmet raporu hazırlanmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

"ÇOCUĞUMUN KURTARILMASINI İSTİYORUM"

Baba Mustafa Kemal Ş, çocuğunun sosyal medyada makyaj efektleriyle oynatıldığını ve hatta dilendirildiğini iddia etti. Mahkemeye sunduğu delillerle birlikte oğlunun sağlıksız şartlar altında yaşadığını savundu:

“Çocuğum orada bakımsız, kötü şartlar altında. Sağlıksız bir ortamda besleniyor. Ben çocuğumu bu şekilde, bu şartlar altında yaşamasını istemiyorum. Ben çocuğumun oradan bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Her şeyi delilledik, belgeledik. Eve gelen pedagogların raporlarının da babada kalmasına, velayetin geçmesine dair belge düzenlenmesine rağmen çocuk bize verilmedi hala. TikTok’ta çocuğum kız çocuğu gibi, dansöz gibi oynatılıyor. Devamlı makyajlı efektler yapılıyor. Eve bana gelirken tırnakları ojeli geliyor. Bunları ben fotoğraflayıp belgeleyip sundum mahkemeye. Benim çocuğumun acilen psikolojik desteğe ihtiyacı var.”

Mustafa Kemal Ş’nin avukatı Özge İrem Aksu ise, çocukla ilgili görüntü ve fotoğrafları dosyaya sunduklarını, çocuğun yaşadığı ortamın uygun olmadığını belirtti:

“Çocuğun şu anki yaşadığı şartların elverişli olmadığını, mahremiyetine zarar verdiğini ve bu nedenle çocuğun babasının yanında kalması gerektiğini dair rapor düzenlendi. Bu rapor doğrultusunda dava sonuçlanana kadar geçici velayetin babaya verilmesi talebimizi ilettik. Ancak ret cevabı aldık. Halen çocuğun velayetini alamadığımız gibi yargılanması süreci devam etmekte. Çocuğun üstün yararı denen bir şey var. Mahkemenin kararını bekliyoruz.”

TikTok’a şok suçlama: Çocuklar hedefleniyorTikTok’a şok suçlama: Çocuklar hedefleniyor

HATAY'DA KIZINI TİKTOK'TA OYNATAN BABA TUTUKLANMIŞTI

Hatay Erzin'de Ömer Ç. isimli bir şahıs, kızını TikTok canlı yayınında dans ettirerek bundan para kazanmaya çalışmıştı. Çocuk bakanlık tarafından koruma altına alınırken, TikTokçu baba tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

