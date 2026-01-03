Bir tek isim yazılmamış! 'Adrese teslim kadro' ilanında geri adım!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatlar Bölümü için açtığı akademik kadro ilanıyla gündeme geldi.

31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan ilana göre, ‘Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi’ anabilim dalına 1 doktor öğretim üyesi alınacağı duyurulmuş, başvuru şartları arasında “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Mezhepleri Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Bahailiğin Felsefi Temelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak” maddeleri yer almıştı.

Söz konusu şartların “kişiye özel” olduğu eleştirileri sosyal medyada hızla yayıldı. Mustafa Ceylan isimli bir yurttaş ilanı 31 Aralık 2025 tarihinde sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

'ADRESE TESLİM' KADRODA GERİ ADIM

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere yönelik “akademik kadro ilanlarında mevzuata aykırı ve kişiye özel şartlara yer verilmemesi” uyarısına rağmen bazı üniversitelerde benzer durumların devam etmesi dikkat çekmişti. Gelen tepkiler üzerine üniversite, söz konusu doktor öğretim üyesi alım ilanını iptal etti.