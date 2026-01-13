Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü

Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Yayınlanma:
İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı’nda, son günlerde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 1 olarak ölçüldü.

İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti.

tahtali-baraji-1.jpg

DOLULUK ORANI YÜZDE 1 OLARAK AÇIKLANDI

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerine sınırlı da olsa katkı sağladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1 olarak açıklandı.

tahtali-baraji-5.jpg

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi 30 Aralık’ta yüzde 0,13’e kadar geriledi.

tahtali-baraji-4.jpg

Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 1’e yükseldi. Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 12,39 olarak kaydedilmişti.

DİĞER BARAJLARDA SON DURUM

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Güzelhisar Barajı’nda yüzde 41,75, Ürkmez Barajı’nda yüzde 7,33, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 4,81 olarak ölçüldü. Balçova ve Gördes barajlarında ise yağışlara rağmen su seviyesinde değişiklik olmadığı bildirildi.

Kaynak:DHA

