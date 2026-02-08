Bir ilde daha ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bir ilde daha ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Yayınlanma:
Ramazan ayı öncesi bir ilde daha pide fiyatı açıklandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 300 gramlık halk pidenin 20 liradan satılacağını belirtti.

Ramazan ayı yaklaşırken bir ilde daha ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ, ramazan ayı boyunca satılacak halk pidenin fiyatını açıkladı.

Halk Ekmek, 300 gram ramazan pidesini 20 liralık fiyatla Halk Ekmek büfelerinde satışa sunacak.

Yozgat’ta ramazan pidesine zam yapılmayacakYozgat’ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

BAŞKAN ÜNLÜCE'DEN MESAJ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da Halk Pidemiz; lezzeti, bereketi ve uygun fiyatıyla sofralarımızda yerini alacak. Sağlıklı, ekonomik ve güvenilir üretim anlayışımızla ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ramazana hayır ve bereketle kavuşmasını diliyorum."

ANKA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

