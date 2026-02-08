Yozgat’ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

Yayınlanma:
Yozgat’ta ramazan pidesine özel ayrı bir fiyat tarifesi uygulanmaması uygun bulundu. 210 gram sade pidenin ramazanda da 18 liradan satılacağı bildirildi.

Yozgat’ta ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarıyla ilgili beklentilere açıklık getirildi, sade ramazan pidesine özel ayrı bir fiyat tarifesi uygulanmayacağı aktarıldı.

ramazan-pidesi.jpg

PİDELERİN FİYATLARI BELLİ OLDU

Pidenin sadece ramazan ayında değil, yılın her döneminde üretilen ve tüketilen bir ürün olduğu hatırlatıldı, bu nedenle son yapılan zam doğrultusunda ramazan pidesinin satışa sunulacağı belirtildi.

Buna göre, sade tekli pide 18 liradan, sade çiftli pide 36 liradan satılacak.

ramazan-pidesi1.jpg

Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli olduAnkara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Yozgat’ta şubat ayının ilk gününden geçerli zamla 210 gram ekmek 12,5 liradan 15 liraya, 15 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 18 liraya çıkartılmıştı.

ramazan-pidesi2.jpg

"SADE RAMAZAN PİDESİ 18 LİRA”

Fırın işletmecisi Sait Kırdemir, “Fiyatlarımız belli oldu. Sade pidemiz 18 lira, yumurtalı-susamlı pidemiz 25 lira, çiftli yumurtalı-susamlı pide 50 lira. Bizde büyükşehirler gibi değil, sade ramazan pidesi de 18 lira” dedi.

KAYNAK: ANKA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

