Bir e-imza skandalı daha: Arazi satmak için Bakanlığın sisteminde sahte belge ürettiler

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Doğancılı Mahallesi 2573 ada 137 parselde bulunan 2.659,91 metrekarelik denize sıfır Hazine arazisini Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde kimliği belirlenemeyen kişiler satmak istedi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 19 Eylül 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na "sahte" bir yazı göndererek, Maliye Hazinesi adına kayıtlı bu taşınmazın satışının yapılmasının Bakanlık tarafından onaylandığı ve gerekli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

ARAZİNİN GÜNCEL SATIŞ DEĞERİ 22,5 MİLYON TL

Yazıda, bu arazinin 5 milyon 703 bin 40 TL'ye A.R.Y. adlı kişiye satılmasına karar verildiği ifade edildi. Üstelik yazıda bu satışın yüzde 10'unun peşin, geri kalanının ise 5 yıllık taksitlendirme yapılarak taksitli satış sözleşmesi düzenlenmesi kararlaştırıldığı vurgulandı. Ancak bu arazinin güncel satış değerinin 22,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Yazının altında ise Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı B.K. adı yer aldı. Ancak B.K.'nın gerçekte bu görevi yapmadığı, Bakanlığa bağlı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde mimar olarak çalıştığı ve e-imzasının bilgisi dışında kullanıldığı anlaşıldı.

MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT 20 TAŞINMAZIN SATIŞINDA SKANDAL

Ancak bir süre sonra sahte satış girişimi deşifre oldu. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Şile'deki arazinin satışıyla ilgili evrağın sahte olduğunu bildirdi. 19-20 Eylül 2024 tarihli ve 20 adet mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışına Bakanlığın onay verdiğine ilişkin yazıların, Bakanlığın iradesi dışında hazırlandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında bakanlığın KTB BELGENET sistemine nasıl girildiği, bu sahte belgelerin oluşturulmasında bakanlık personellerinin rol alıp almadığı araştırılıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 26 Haziran 2025'te bu araziyi satışa koydu. 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, en yüksek teklif 80 milyon 500 bin TL bedelle Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.