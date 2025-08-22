Bingöl'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün saat 12.30’da kaydedilen depremin merkez üssü Solhan olarak belirlenirken, depremin yerin 17,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.