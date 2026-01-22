Bilime inat Amik Ovası'na inşa ettiler! Şimdi de onarımına milyarlar harcanacak

Uyarılara kulak tıkanarak Amik Ovası'nın kurutulmasıyla inşa edilen ve 6 Şubat depremlerinde kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, bütçede kara delik açtı. Havalimanının onarımı için 2023-2025 döneminde tam 14 milyar TL harcandığı ortaya çıktı. Ancak israf bununla da sınırlı değil; 2026 yılında halkın cebinden 2 milyar TL daha çıkacak.

TÜM UYARILARA RAĞMEN

Hatay Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemine denk gelen 2007 yılında açıldı. Ancak bu açılış, bilimsel gerçeklerin ayaklar altına alınmasıyla gerçekleşti. ÇED olumsuz raporlarına, uzmanların bas bas bağırmasına, akademisyenlerin ve hatta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın itirazlarına rağmen Amik Gölü kurutularak inşaat tamamlandı. Doğanın bu inada cevabı gecikmedi; havalimanını 2012 ve 2019 yıllarında iki kez su bastı.

GECİKEN YARDIM, YİTİP GİDEN CANLAR

Uzmanların yıllardır süren itirazlarının ne kadar haklı olduğu, ne yazık ki 6 Şubat 2023 depremlerindeki büyük yıkımla acı bir şekilde kanıtlandı. İntaş İnşaat ve YDA tarafından, Amik Ovası'nda kurutulan 2 bin dekar arazi üzerine kurulan havalimanı, deprem anında yerle bir oldu. Depremde pisti tam ortasından ikiye bölünen ve kullanılamaz hale gelen havalimanı, en kritik saatlerde devre dışı kaldı. Depremlerde en az 22 bin yurttaşımızın hayatını kaybettiği Hatay'a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havalimanını kullanamaması, şehre müdahaleyi geciktirdi.

SERVET HARCANDI AMA HALA AYAĞA KALKMADI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Depremde pisti sarsıntının etkisiyle yarılan Hatay Havalimanı'nın onarımı için akıtılan kaynaklar ise dudak uçuklattı. Uyarıların yok sayılması sonucu enkaza dönen havalimanı için 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 14 milyar TL'lik rekor kaynak kullanıldığı belirlendi.

Terminal binası, pist, apron ve taksi yollarının onarımı için adeta bir servet harcanmasına rağmen, havalimanının halen tam kapasiteyle ayağa kaldırılamadığı öğrenildi. Havalimanının sadece “Şubat 2023 depremi öncesindeki haline getirilmesi” için bile 2026 yılında 2 milyar TL daha harcanacağı belirtildi.

İHALE TANIDIKLARA FATURA HALKA

Amik Gölü'nün aynasında inşa edilen bu tartışmalı projeye yönelik ilk itirazlar 2005 yılında yükselmişti. Sivil Toplum Kuruluşları ve bilim insanlarının tüm uyarılarına ve ÇED olumsuz raporuna rağmen, havalimanının inşasına 2005 yılının başında başlandı. Hatay İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde başlayan süreçte İntaş İnşaat ile el sıkışıldı. Ancak inşa sürecinde İl Özel İdare'nin mali kaynakları yetersiz kalınca proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yaklaşık 2 bin dekar alana kurgulanan Hatay Havalimanı'nın inşası 9 Aralık 2007 tarihinde tamamlandı. Pistini İntaş İnşaat'ın yaptığı havalimanının terminal binası ise iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlerden YDA'ya yaptırıldı.