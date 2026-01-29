Bilal Erdoğan'ın Dubai'deki restoranı olay oldu! Şehrin en lüks bölgesindeymiş

AKP’li Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek soru, tek cevap' etkinliğine katılan Bilal Erdoğan, burada liseli öğrencilerin sorularını yanıtladı. Liseli öğrencilerden gelen 'Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Erdoğan, 2007 yılında arkadaşlarıyla ticarete atıldığını, 2009 yılından bu yana da aynı ortaklarıyla restoran işi yaptıklarını söyledi.

"Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai’de bir yer açtık. Bakü’de de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim” diyen Bilal Erdoğan'ın o açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Bilal Erdoğan'ın o yanıtından sonra Dubai'deki süper lüks restoranına ilişkin birçok bilgi paylaşıldı.

Merak edilen restoran Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’da yer alıyor.

İstinye Rotisserie adlı restoran, resmi internet sitesinde yayımladığı yeni yıl duyurusuyla faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmış. Yayınlanan reklam filminde "Burj Halife manzarası, havai fişek ve su gösterisi eşliğinde yeni yılı bizimle kutlayın" deniyor ve sınırlı yer olduğu belirtiliyor. Restoranın reklam filmindeyse menü, lüks mekan ve manzara dikkat çekiyor.

"İstinye Tavukçusu"nun Türkiye'de de şubeleri var.

Restoranın internet sitesinde 2011 yılında İstinye Park’ta kuruldukları bilgisi yer alırken İstanbul, İzmir ve Dubai’deki 5 şubesi ile çalışmaya devam ettikleri ifade edildi.

Sitedeki açıklama şu şekilde:

"2011 yılında İstinye Park’ta başladığımız yolculuğumuza, bugün İstanbul, İzmir ve Dubai’deki 5 şubemizle devam ediyoruz. Tavuğu her haliyle sizlere sunan restoranımızda; her bir tavuğumuzu özel reçetelerimizle günlük olarak marine edip, siparişinize göre hazırlayarak, sağlıklı yöntemlerle pişirip taze servis ederek eşsiz bir lezzetle sunuyoruz. Bizi fast food restoranlarından ayıran tüm bu özellikleri korumayı ve gurme tavuk lezzetini sunmayı amaçlıyoruz. Her gün aynı lezzeti sunabilmek için titizlikle çalışıyoruz."

BİLAL ERDOĞAN DUBAİ’DE MEKAN AÇARKEN TÜRKİYE'DE BATAN ESNAFI HATIRLATTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Memleketin esnafına faiz tuzağı kurulurken, Bilal Erdoğan Dubai’de mekân açıyor" diyerek esnaf kredileri ve faiz politikaları üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Emir, esnaf kefalet kredileri kapsamında esnafa “can suyu” denilerek yüzde 7,5 faizle kredi verildiğini, ancak Mayıs 2024’te bir gecede alınan kararla faiz oranlarının geriye dönük şekilde yüzde 17’ye çıkarıldığını belirtti.

Bilal Erdoğan şubeleşirken yapılan artışın esnafı borç ve faiz baskısı altında zora soktuğunu ifade eden Murat Emir, şunları söyledi:

"Şimdi de faizler iniyor. Ama Halkbank ve TESKOMB'da tık yok! Faizi yükseltirken "piyasa koşulları" diyerek esnafın gırtlağına saniye sektirmeden çökenler, faiz inerken ölü taklidi yapıyor. Bizim esnafımız burada borç batağında, faiz kıskacında kıvranırken, Bilal Erdoğan’ın Dubai’de restoran açtığını öğreniyoruz. O faizleri indirin! Milletin ekmeğiyle ve emeğiyle kendi bozduğunuzu düzeltmeye çalışmayın."