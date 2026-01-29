Bilal Erdoğan'a nasıl para kazandığı soruldu: Dikkat çeken Dubai cevabı

Liseliler, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a nasıl para kazandığını sordu. Bilal Erdoğan Dubai'de restoran açtığını ve şimdi de Bakü'de açmayı planladığını söyledi.

14 Mart 2003’te başbakanlık görevine gelmesinin ardından kesintisi bir şekilde bugüne kadar ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra, 'Yerine kim gelecek?' sorusunun sorulmasıyla gündemde geniş yer bulan Bilal Erdoğan, Türkiye’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan, bu kez katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmayla dikkat çekti. AKP’li Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek soru, tek cevap' etkinliğine katılan Bilal Erdoğan, burada liseli öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’a yöneltilen sorulardan biri de 'Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?' oldu.

GIDA SEKTÖRÜNDEN PARA KAZANIYORMUŞ

İlk olarak 2007 yılında ticarete atıldığını ifade eden Bilal Erdoğan, ABD’de Türkiye’den tanıdığı arkadaşlarının akşamları stantlarda çeşitli ürünler sattığını, daha sonra bu işi Türkiye’de de sürdürmek istediklerini anlattı.

2009 yılında aynı ortaklarıyla bu kez restoran işine başladıklarını belirten Bilal Erdoğan, o tarihten bu yana gıda sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bilal Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika’da, Türkiye’den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye’ye dönüp bu işe burada devam etmek istediklerini söylediler. Ben de onlara, ‘Siz dönün, ben Türkiye’deki işinize ortak olabilir miyim?’ dedim. Türkiye’de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş kozmetik üzerindeydi.

Ardından 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne gıda işiyle uğraşıyorum. Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai’de bir yer açtık. Bakü’de de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim.”

