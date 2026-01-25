Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ümit’in son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesi’nde, 17 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K., kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ eve girdi. 10 dakika sonra İsmihan K. de eve girerken aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ümit İmrağ bacağından bıçaklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Yaşanan olayın ardından İsmihan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Ümit İmrağ'ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirtilirken İmrağ'ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÜMİT NE YAPTIN' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İsmihan K.’yi gözaltına aldı. Kadının verdiği ifadede, evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği kaydedildi. İsmihan K.'nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu ifade etti.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SPNRA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eve başka birinin girmediği tespit edilirken İsmihan K., ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu ortaya çıkarken İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, olay günü saat 02.38 sıralarında Ümit İmrağ elinde bir poşetle dairenin önüne gelen İmrağ kapıyı anahtarla açarak içeriye giriyor. Saat 02.51 sıralarında ise İsmihan K., komşusuyla birlikte sohbet ederek dairenin bulunduğu kata çıkıyor. Kadın daha sonra kapıya tıklıyor ve İmrağ'ın açması üzerine içeriye giriyor. İçeriye girdikten yaklaşık 4 dakika sonra ise İmrağ ve İsmihan K. arasında tartışma çıkıyor. İsmihan K.'nın 'ne yapıyorsun sen be', 'sen ne yaptın kendini kestin' gibi cümlelerle bağırdığı duyuluyor. Ümit İmrağ'ın ise bağırdığı eşyaların yere düştüğü duyuluyor.

Olaydan yaklaşık 13 dakika sonra ise eve İmrağ'ın ikiz kardeşi Emirhan İmrağ geliyor. İçeriye giren Emirhan İmrağ, kardeşine 'Ümit' diyerek sesleniyor. Emirhan İmrağ, İsmihan K. ile tartışıyor. İsmihan K. ise 'oğlum ne yapacağız ya, bıçakla vurdu arkasından' diyerek cevap veriyor. Yaklaşık 20 dakika sonra ise sağlık ekipleri daireye geliyor ve Ümit İmrağ sedyeyle taşınarak aşağıya indiriliyor.

EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Diğer taraftan İsmihan K.'nın 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nın yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği açığa çıktı. Fatih'te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.'nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

“KIZ BAĞIRIYORDU “

Olayla ilgili konuşan Ebru Erkartal, "Saat 2'de oldu. Sadece kızın çığlık attığını duyduk. Çocuk eve girince de zaten hemen kavga etmişler içeride. Ayağı buradan kesildi. Öldü diyorlar. Bir de biz o insanları hiç tanımıyoruz. Kız bağırıyordu. 'Ümit niye yaptın' diyordu. Çığlık atıyordu. Biz, sonradan sesleri duyup kalktık. Orada zaten çocuk ölmüş diye duyduk. Zaten kavgadan sonra bu olay olmuş ama onlar normalde beraber yaşamıyorlardı. Demek çocuk onların evine girip çıkıyordu. Onlar zaten birbirlerini seviyorlarmış herhalde. Ya duyduğumuza göre" ifadelerini kullandı.