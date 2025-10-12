Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kimliği belli oldu

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir adam tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

Beyoğlu'nda film gibi olay: Duvarların arasında sıkışan Portekizli için 6 saatlik operasyon

TÜNELDE GÜNLERCE MAHSUR KALDI

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçeride mahsur kalan adamın açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Adamın tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiği tespit edildi.

İTFAİYE DUVARI DELDİ POLİS ÇIKARDI

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki adam bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yanına ulaştıkları adam bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon kameralara saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PASAPORTUNU KAYBETMİŞ

Diğer yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılan adamla, tercüman eşliğinde görüşme yapıldı. Görüşmede adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. Ferraiera’nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldiği, buradan İstanbul’a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa’da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera’nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

UYUMAK İÇİN TÜNELE GİRMİŞ

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera’nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınırdışı edildi.