Beylikdüzü'nde düğün yapılan mekanda silahlı çatışma!

Beylikdüzü'nde düğün yapılan mekanda silahlı çatışma!
Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü'nde düğün yapılan mekanda silahlı çatışma çıktı. Alacak verecek yüzünden başlayan çatışmada bir müşteri elinden yaralandı.

Parti, düğün ve doğum günü organizasyonlarının yapıldığı bir mekanda önce kavga sonra silahlı çatışma çıktı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahlar konuşunca 1 kişi yaralanırken, işletmenin sahibi gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜĞÜN YAPILAN MEKANDA SİLAHLI ÇATIŞMA!

Olay, saat 23.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda bulunan mekanda yaşandı. İddiaya göre, parti, düğün ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda işletme sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

beylikduzunde-dugun-yapilan-mekanda-silahli-catisma-5.jpg

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla ateş açtı. Bu sırada müşterilerden biri elinden yaralandı.

beylikduzunde-dugun-yapilan-mekanda-silahli-catisma-4.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan müşterinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

beylikduzunde-dugun-yapilan-mekanda-silahli-catisma-2.jpg

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Davutoğlu Erdoğan'a 'Sumud Filosu' için seslendi: Bari bunu yapın
Davutoğlu Erdoğan'a 'Sumud Filosu' için seslendi: Bari bunu yapın
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: 2 gün denize girmek yasaklandı!
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: 2 gün denize girmek yasaklandı!
Küçük ortak Destici'den kayyum mesajı
Küçük ortak Destici'den kayyum mesajı