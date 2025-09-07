Beylikdüzü'nde düğün yapılan mekanda silahlı çatışma!

Parti, düğün ve doğum günü organizasyonlarının yapıldığı bir mekanda önce kavga sonra silahlı çatışma çıktı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahlar konuşunca 1 kişi yaralanırken, işletmenin sahibi gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜĞÜN YAPILAN MEKANDA SİLAHLI ÇATIŞMA!

Olay, saat 23.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda bulunan mekanda yaşandı. İddiaya göre, parti, düğün ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda işletme sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla ateş açtı. Bu sırada müşterilerden biri elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan müşterinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.