Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Berkcan Güven, YouTube ve müzik kariyeriyle geniş bir takipçi kitlesine sahipken, 31 Ocak 2026’da İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Güven’in ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesi, genç fenomenin kariyeri ve özel yaşamıyla ilgili merakı yeniden gündeme taşıdı.

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 doğumlu Türk influencer, YouTuber ve şarkıcıdır. Dijital dünyada “BEGE” adıyla bilinen Güven, 2014’ten bu yana YouTube’da oyun, eğlence ve müzik odaklı videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaştı. Kanalındaki içerikler ve müzik projeleriyle genç izleyiciler arasında takip edilen bir fenomene dönüştü.

BERKCAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996’da İstanbul’da dünyaya geldi ve 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Ailesi köken olarak farklı şehirlerle bağlantılı olsa da kendisi doğup büyüdüğü İstanbul’da tanındı.

BERKCAN GÜVEN’İN AİLESİ VE ANNE BABASININ MESLEĞİ NEDİR?

Güven’in babası Burhan Güven, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Annesi ise muhasebecilik yapmaktadır. Ailesi sosyal medya içeriklerinde bazen yer almakta ve videolarında görülmektedir.

BERKCAN GÜVEN NEREDE YAŞIYOR?

Güven, İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir ve kariyerine burada devam etmektedir.

BERKCAN GÜVEN’İN EĞİTİMİ (HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?)

Güven, Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde eğitim aldı. Bir süre sonra bu eğitimi YouTube içerik üretimine odaklanmak için yarıda bıraktı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Görsel ve Sahne Sanatları bölümünde eğitimine devam ettiği bilgisi de yer alır.

BERKCAN GÜVEN’İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Berkcan Güven’in özel hayatıyla ilgili resmi olarak doğrulanmış güncel bir sevgilisi yoktur. Bazı internet kaynaklarında geçmiş dönemde ilişki iddiaları veya isimler yer alsa da bunlar doğrulanmamıştır.

BERKCAN GÜVEN’İN KARİYERİ

Berkcan Güven, ilk olarak 'Vine' adlı platformda kısa videolarla popülerlik kazandı ve 2014’te YouTube kanalını açtı. “YouTube Benim İşim”, “Yeniden” ve “Neresi?” gibi içerikleriyle dikkat çekti. 2021’de BEGE adıyla albüm çıkararak Spotify Global Listelerinde üst sıralara yükseldi. YouTube’daki müzik ve eğlence içerikleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

BERKCAN GÜVEN’İN MÜZİK PROJELERİ VE ŞARKILARI

Berkcan Güven, BEGE adıyla müzik kariyerine de adım attı. Çıkardığı bazı bilinen parçalar şunlardır:

“YouTube Benim İşim”

“Yeniden” (ft. Nova Norda)

“Neresi?”

“İlerle”

“Spacejump”

“Harman”

“B.S.G.”

Bunlar genç dinleyiciler arasında popüler olmuş eserlerdir.

Hasan Can Kaya, Reynmen,Çakal ile Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ve Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

BERKCAN GÜVEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni ve müzisyen Berkcan Güven, 31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, “uyuşturucu madde kullanma ve temini” iddiaları çerçevesinde birçok adrese operasyon yapıldı ve Berkcan Güven dahil olmak üzere pek çok fenomen, şarkıcı ve sosyal medya ismi polis tarafından emniyete götürüldü.

Resmî makamlarca yapılan açıklamada soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, temini ve bulundurulmasıyla ilgili olduğu belirtilirken, Berkcan Güven’in ifadesinin alınması için işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.