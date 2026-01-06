Bazı sağlık çalışanları hakkında karar: İbare değişti

Yayınlanma:
Yükseköğretim kurumlarındaki sağlık çalışanlarına yönelik hukuki yardım yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikteki "sağlık çalışanları" ibaresi "görevli personel" olarak değiştirildi.

Yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görevli personelin karşılaştığı suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. 6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliği yayımlandı.

YÖNETMELİKTEKİ İBARELER DEĞİŞTİRİLDİ

"Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut düzenlemenin kapsamı güncellendi. Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesindeki "görev yapan sağlık çalışanları" ibaresi "görevli personel" şeklinde değiştirildi.

4'ÜNCÜ MADDE DE GÜNCELLENDİ

Aynı değişiklik, yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "sağlık çalışanları" ifadesi için de yapıldı. Bu ifade de "görevli personel" olarak düzeltildi.

YÜRÜTME YÖK YETKİSİNDE

Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı yürütecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

