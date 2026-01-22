Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 4 kişi adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dün (21 Ocak) gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: Hasan Mutlu'nun kardeşi de gözaltına alındıSon dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: Hasan Mutlu'nun kardeşi de gözaltına alındı

13 GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Belediye, dün yeni bir operasyonla uyanmış; aralarında tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden Ayhan Mutlu dahil 12 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün işlemleri tamamlandı. 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

HASAN MUTLU DA TUTUKLANMIŞTI

CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Hasan Mutlu dâhil 26 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken Belediye Başkanı Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

