Başkasına ait hastaneyi satmaya çalışan baba ve iki oğluna ‘dolandırıcılık’ davası!

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mirza Yıldırım, İkitelli Küçükçekmece’deki Özel Batı Bahat Hastanesi’ni satın almak için, Şeyhmus Güneşlioğlu (69) ve iki oğlu ile masaya oturdu. Taraflar, hastanenin bulunduğu mülkün 10 yıllığına kiralanması ve işletme ruhsatının devri konusunda sözleşme imzaladı. Sözleşmenin şartlarından biri olan 1 milyon dolarlık ödemeyi Mirza Yıldırım yerine getirdi.

Şeyhmus Güneşlioğlu

VERDİĞİ PARAYI VE ARAÇLARI İSTEDİ

7 Mayıs 2024 günü taraflar arasında yapılan görüşmede ise ilginç bir durumun olduğu anlaşıldı. Anılan görüşmede Şeyhmus Güneşlioğlu, hastane ruhsatının kendisinde olmadığını bu nedenle devri yapamayacağını söyledi. Güneşlioğlu ruhsatın, eski ortağı Reşat Bahat’ın üzerinde kaldığını söyledi. Bu durum üzerine ortalık bir anda gerildi. Mirza Yıldırım verdiği para ile devrini yaptığı 6 aracın da iadesini istedi. Ancak Güneşlioğlu ve çocukları bu talebe olumlu yanıt vermedi.

Cezayir Güneşlioğlu.

RUHSAT BAŞKASINA AİT

Mirza Yıldırım’ın (36) şikâyeti üzerine Şeyhmus Güneşlioğlu (69) ile oğulları Cezayir Güneşlioğlu (48) ve Rıdvan Güneşlioğlu’na (36) yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası baba ve iki oğlu hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. İddianamede, bu kişilerin, satmaya çalıştıkları hastanenin ruhsatına sahip olmadıkları kaydedildi.

Rıdvan Güneşlioğlu.

‘BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM’

Başka suçtan tutuklu olduğu anlaşılan Cezayir Güneşlioğlu, Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada “Benim, hastanenin devir işleminde ilgim ve alakam bulunmamakta. Ben müştekiyi dolandırmadım. Asıl teminatı ödemeden ruhsatı devir almaya çalışan kişi müştekidir” dedi. Mahkeme, ilk duruşma için 7 Kasım’a gün verdi.

Dr. Mirza Yıldırım.

HASTANE BİNASI KURŞUNLANDI

Anılan hastanenin devrine ilişkin verilen paranın iade edilmemesi ise ikinci bir davaya sebep oldu. Mirza Yıldırım ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 5-6 kişilik grup 8 Haziran 2024 günü hastane binasına gitti. Bu kişilerin birkaçında silah da bulunuyordu. Hastane müdürünün haber vermesi üzerine olay yerine polisler geldi. Bu olaydan 4 gün sonra ise, anılan hastane motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Hastane binasına 7 kurşun isabet etti.

İki ayrı davaya konu olan hastane İkitelli Küçükçekmece’de bulunuyor.

ÜÇÜ TUTUKLU 10 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Anılan olaylar nedeni ile Mirza Yıldırım ve kardeşleri Bedri Yıldırım (47) ile Nurettin Yıldırım (45), Mesut Yıldırım (46), Nevzat Yıldırım (49), Yıldırım Yıldırım (23), Yavuzhan Kement (26), Abdulmecit Kara (23), Ferit Aslanarğun (20) ile Suriyeli Ahmat Ayoub (22) hakkında dava açıldı. Hastaneye yönelik saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Ahmat Ayoub ve Abdulmecit Kara ile olayda kullanılan motosikletin sahibi Ferit Aslanarğun tutuklu durumda. Sanıklar, ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşımakla’ suçlanıyor. Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın şikayetçileri ise Şeyhmus Güneşlioğlu, oğlu Rıdvan Güneşlioğlu ile iç mimar Rojhat Kortarmış (33). Anılan davanın ilk duruşması ise 18 Aralık günü yapılacak.