Bartın'da 12 yıllık 'zemin etüdü' skandalı ortaya çıktı: Usulsüzlük MHP'li belediye dönemine dayanıyor

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, bazı parsellerde düzenlenen jeolojik zemin etüt raporlarında sahtecilik ve ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde, usulsüzlüklerin geriye dönük yaklaşık 12 yılı kapsadığı ve önceki dönem MHP’li belediye yönetimi sırasında gerçekleştiği belirlendi.

Belediye bünyesinde göreve başlayan yeni bir jeoloji mühendisinin yaptığı teknik incelemeler sırasında, bazı parsel bazlı zemin etüt raporlarında dikkat çekici benzerlikler ve hatalar tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu raporların farklı mahallelere ait etütlerin “kes-yapıştır” yöntemiyle kopyalanarak kullanıldığı ortaya çıktı.

BAŞKA MAHALLENİN RAPORU RUHSATA EKLENMİŞ

İncelemelerde, Kırtepe Mahallesi için hazırlanmış gibi gösterilen bazı raporların aslında Cumhuriyet Mahallesi ve Karaköy gibi farklı bölgelerdeki alanlara ait olduğu belirlendi. Belediye tarafından adı geçen laboratuvarlara resmi yazılar gönderildiği, gelen yanıtlarda ise bu firmaların uzun yıllardır Bartın Belediyesi’ne bu tür raporlar sunmadıklarını bildirdikleri ifade edildi.

CHP’Lİ BAŞKAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, TUTUKLAMA GELDİ

Ortaya çıkan bulguların ardından CHP’li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. Yürütülen soruşturma kapsamında Jeoloji Mühendisi Necmettin Berberoğlu tutuklandı. Başkan Yalçınkaya, olayın yalnızca bir kişiyle sınırlı olmadığını, raporları hazırlayan, onaylayan ve denetim görevini yerine getirmeyen tüm kişi ve kurumların sorumluluğunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

YAKLAŞIK 210 RUHSAT ŞÜPHELİ

Şu ana kadar 45 dosyanın savcılığa intikal ettiği, bu sayının bina değil ruhsat bazlı olduğu belirtilirken, yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 210 bina ruhsatının şüpheli olabileceği ifade edildi. İncelemeler derinleştikçe dosya sayısının artabileceği kaydedildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ HATIRLATILDI

Başkan Yalçınkaya, 6 Şubat depremlerinin ardından yapı güvenliği konusunda daha fazla hassasiyet beklenirken, böyle bir usulsüzlüğün ortaya çıkmasının kaygı verici olduğunu belirtti. Sahte zemin etütlerine dayanılarak inşa edilen binalarda yaşayan vatandaşların can güvenliğinin ciddi risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

İSKAN KRİZİ VE VATANDAŞ MAĞDURİYETİ

Soruşturma süreci nedeniyle bazı binalara iskân verilemediği, ruhsatlı ve içinde yaşam olan yapılarda vatandaşların mağduriyet yaşadığı da açıklandı. Belediyenin, savcılık süreci devam eden dosyalarda iskân vermekten kaçındığı, sorunun çözümü için Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yazışmalar yapıldığı bildirildi.

“KİM SORUMLUYSA HESAP VERMELİ”

Başkan Yalçınkaya, sürecin yalnızca bireysel bir hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak; raporları hazırlayanlar, onaylayanlar ve denetim görevini yerine getirmeyen herkesin sorumluluğunun açıkça ortaya konulması gerektiğini söyledi. Bartın’daki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür uygulamaların üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Yalçınkaya, sürecin şeffaf, kapsamlı ve kamuoyunu aydınlatacak şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.