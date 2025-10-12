Bartın’a yılın ilk karı düştü!

Bartın'da gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bulunan bin 700 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI!

Bölgedeki orman işçileri, beyaz örtü ile kaplanan alanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

METEOROLOJİ UYARILARDA BULUNMUŞTU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağını açıklamıştı.

Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyarırken Bartın’da olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edilmişti. Meteoroloji ekipleri vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almalarını önerdi.



