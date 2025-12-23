Banka önünde valiz dolusu paraya gasp! İşte görüntüler

İstanbul Başakşehir'de bir banka önünde yaşanan ve ilk başta gasp girişimi olarak bildirilen olayın ardındaki gerçek, polis ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. İki şüphelinin, bir firmaya olan borçlarını ödemek için çektikleri parayı, alacaklı firma yetkilisine teslim ettikten hemen sonra silah zoruyla geri aldıkları ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI GASP İDDİASI

Dikkat çeken bu gasp, dün saat 14.30 civarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İlk ihbarlara göre, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önü iki şüpheli tarafından kesildi. Şüphelilerin, silah göstererek çantayı gasbetmeye çalıştığı, direnişle karşılaşınca bir şüphelinin havaya ateş açtığı belirtildi. Bunun üzerine para dolu çantanın sahibi olan kişinin de kendi silahıyla havaya iki el ateş ederek karşılık vermesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde, olaya karıştığı tespit edilen A.Ö. ve T.T. isimli iki şüpheli, olayda kullanılan silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BORÇ ÖDEMESİ SONRASI GASP

Emniyette yapılan detaylı sorgulama ve incelemeler, olayın bir gasp girişiminden çok daha farklı bir senaryoya sahip olduğunu ortaya koydu. Şüpheliler A.Ö. ve T.T.'nin, bir firmaya olan borçlarını ödemek amacıyla bankadan para çektikleri belirlendi. İkilinin, çektikleri bu parayı firma yetkilisi olan F.P.'ye banka içerisinde teslim ettikleri tespit edildi. Ancak, F.P. parayla birlikte bankadan ayrıldığı sırada, borcu ödeyen A.Ö. ve T.T. tarafından önü kesildi. Şüpheliler, kısa süre önce kendi elleriyle verdikleri parayı, F.P.'yi darbederek zorla geri aldı. Bu esnada çıkan arbedede şüpheli A.Ö., yanındaki silahla havaya ateş açtı.

MAĞDURA YANLIŞ BEYAN İÇİN SİLAHLI TEHDİT

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, A.Ö. ve T.T.'nin, parayı geri aldıkları F.P.'yi, polise yanlış beyanda bulunması için silahla tehdit ettikleri de anlaşıldı. Bu tehdit üzerine F.P.'nin, ilk başta kendisinin de şüphelilerle birlikte tanımadıkları kişilerce gasba uğradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.P., gerçeği anlatmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.Ö. ve T.T. ise "Nitelikli Yağma", "Suç Uydurma", "Mala Zarar Verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Banka önünde yaşanan olay anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin silahla havaya ateş açtığı ve yaşanan kısa süreli panik anları yer almaktadır.