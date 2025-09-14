Balonlar kanseri yenen Kağan için uçtu

Kocaeli’de, Bekir ve Çiğdem Akan çiftinin iki çocuğundan Kağan Akan’a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi sürecinin ardından Kağan sağlığına kavuştu.

Aile, yaşadığı mutluluğu paylaşmak için sosyal medya platformlarından çağrı yaptı. Aileye destek olmak isteyenler ve Akan’ın yakınları, İzmit ilçesindeki Uçurtma Tepesi’nde toplandı. Katılımcılar, Akan için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Kağan Akan’a 2023 yılında lösemi tanısı konulduğunu söyleyen anne Çiğdem Akan, şöyle dedi:

"Hepimiz için zor bir süreçti aktif olarak 8 ay kemoterapi aldı. Sonrasında da kontrolleri oldu. Bizim için tabii ki zordu. Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık ama çok şükür, bugün iyileşti artık ve balonlarımız uçtu. Bu anı yaşamak bizim için çok anlamlı ve çok güzeldi. Bu uçan balonlar sadece Kağan için değil, iyileşmiş bütün çocuklar ve hastane odasında gökyüzüne bakan bütün hasta çocuklar için uçsun.

Çocuklar, dünyanın en değerli ve en güzel varlıkları. Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar diliyorum. Ben 2 yıl boyunca ağlamamak için kendimi çok tuttum. Kağan’ı mutlu etmeye çalıştım çünkü bu hastalıkta motivasyon çok önemli. Mutlu olması çok önemli o yüzden annenin mutlu olması, çocuk için çok daha önemli. Doktor artık iyileştiğini, tamamen tedavinin bittiğini söyleyince çok ağladım. 2 yıldır tuttuğum gözyaşları birikti ve aktı. O yüzden çok mutluyum. Ağlayarak ifade ediyorum kendimi."