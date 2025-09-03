Bakımevinde engellilere şiddet görüntüleri kan dondurmuştu! Anne gözyaşları içinde isyan etti

Karaman’ın Başyayla ilçesinde 2024 yılının Kasım ayında ortaya çıkan korkunç olayda, özel bir bakım merkezinde kalan yüzde 88 engelli Enes Güder’in kendisine tokat atıldığını söylediği ablası M.C. şikayette bulundu. Bunun üzerine Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken bakım merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, görüntülerde çalışanlardan M.D., H.B. ve A.G.’nin bazı engelli bireylere tokat attığını ve yerde sürüklediğini belirledi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“HASTALARIN DÖVÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

10 ay önce eşinin vefatının ardından sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olması gerektiği için yüzde 88 engelli oğlu Enes Güder’in özel bir bakımevine yerleştirdiğini söyleyen Şükran Cingöz, “Oğluma biz eşimle birlikte bakıyorduk. Ama eşim vefatından sonra ben tek başıma Enes ile baş edemedim. Çok zor bir durumdaydım ameliyat olmak zorundaydım. Sağlık sorunlarım vardı bu yüzden bakımevine yatırmak zorunda kaldım. Bakım evine yatırdıktan sonra kurumdan hiç memnun kalmadık. Enes bize beni dövüyorlar, tokat atıyorlar diye söylüyordu.” ifadelerini kullandı.

“Bizler ilk başta alışma evresinde olduğu için inanmadık. Burada kalmak istemediği için bizi kandırıyordur diye düşündük. Daha sonra çevreden kurum ile alakalı dedikodulardan bahsedildi. Biz de Karaman Valisinin sosyal medya hesabına yazarak durumu anlattık. Valilik bize dönüş yaptı ve konu ile ilgilenileceği söylendi.” sözlerini sarf eden Cingöz, “Daha sonra savcılık soruşturma başlatmış. Bizim de sonradan haberimiz oldu bu görüntülerden. Biz savcılıktan dosyamızı istedik görüntülere ulaştık. Ulaştığımız görüntülerde böyle tekmelerle tokatlarla hastaların dövüldüğünü gördük. Şiddet uygulayanlardan şikayetçi olduk” dedi.

“BU KİŞİLERİN SADECE İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI ÖĞRENDİK”

Oğlunu darbedenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Cingöz, “Gerekli makamlara dilekçelerimizi yazdık ama bu kişilerin sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu ceza bizi memnun etmedi, yetersiz geldi. Daha fazla ceza almalarını istiyoruz. Ben bir anne olarak bakımevlerinin hepsinin hastalara daha özenli davranmalarını istiyorum. Bu özel bakım evlerinin durumları ne olacak bilemiyorum. Bunlara bir çözüm aranmasını istiyorum. Biz onlara bakarken bebek gibi baktık. Hiçbir şeylerini eksik etmedik, kıyamadık, gözümüzden esirgedik. Biz kıyamazken nasıl dövebilirler.” ifadelerini kullandı.

Cingöz, ifadelerinin devamında “Bakımevleri daha detaylı denetlensin. Hastaların kamerasız alanlarda daha fazla dövüldüğünü düşünüyorum. Kamerasız alanlara da bir çare bulunsun istiyorum. Gerekli makamlara dilekçelerimizi yazdık ama bu kişilerin sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu ceza bizi memnun etmedi, yetersiz geldi. Daha fazla ceza almalarını istiyoruz.” sözlerini iletti.

Bakımevinde engellilere eziyet edenler serbest bırakıldı