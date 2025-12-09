Bakanın otelinin bulunduğu sahil halka kapatılmıştı: Halktv.com.tr yazdı kıyı işgali sona erdi

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otelinin bulunduğu sahilin tel örgülerle kapatıldığını Halktv.com.tr gündeme getirmişti.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, plaj geçişini tamamen kapatan çitlerin denizin yaklaşık 10 metre içine kadar uzandığını belirledi. Mahalle halkı, sahilin kapatılmasına tepki göstererek “Halkın sahili neden bir otelin özel bahçesi gibi çevriliyor?” demişti.

GECE YARISI KALDIRDILAR

İnisiyatif üyeleri, eylem yapacaklarını kamuoyuna duyurduktan sonra söz konusu çitlerin bir gece yarısı operasyonuyla kaldırıldığı ortaya çıktı. Çitleri kimin koyduğu gibi, kimin kaldırdığı belirsizliğini koruyor. İnisiyatif açıklamasında, yaşanan durumu “faili meçhul ancak sonucu anlamlı bir geri adım” olarak değerlendirdi. Eylemin ertelenmesinin gerekçesi de bu gelişme oldu.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi'nden Ayhan Karahan, Halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Karahan, kamusal alanlar söz konusu olduğunda işgalcinin makamı, mevkisi, siyasi gücü ya da ekonomik durumu ne olursa olsun bunun kendileri açısından hiçbir önem taşımadığı vurguladı.

Aynı plajla ilgili yeni işgal girişimlerine dair duyumlar aldıklarını belirten Karahan, sürecin dikkatle takip edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.