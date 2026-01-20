Bakan Tunç'tan vefat eden Yargıtay hakimi için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç’un vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Yargıtay Tetkik Hâkimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.



Mekânı cennet, makamı âli olsun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 19, 2026

YILMAZ TUNÇ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Tunç, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

HÂKİM ZAFER KOÇ’UN VEFATI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç hayatını kaybetti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Koç'un geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurmuştu.

CENAZE TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Yargıda Birlik Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç 19/01/2026 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 20/01/2026 günü Ankara Etimesgut Ahi Mesut Söğüt Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Etimesgut Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" denildi.