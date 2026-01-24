Bahis çetesine operasyon! Milyonları kriptoyla kaçırılmışlar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri kapsamlı çalışma sonucu büyük bir organizasyonu çökertti. Adana merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, çetenin yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin, yabancı menşeli bir firmadan temin ettikleri bahis paneli aracılığıyla faaliyet yürüttükleri, banka hesaplarında ise aylık yaklaşık 50 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, suçtan elde edilen bu paranın kripto para hesaplarına aktarılarak yurt dışına çıkarıldığını belirledi. Çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 4’ü kadın 21 şüpheliye yönelik Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalanırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.