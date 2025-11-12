Bahçeli'den şehit olan askerlerimize ilişkin taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan dönüşünde Gürcistan hava sahasında düştüğünü bildirdi.

Türkiye'yi yasa boğan kazada, uçaktaki 20 personelin şehit olduğu bildirildi.

Son dakika | 18 şehidin naaşına ulaşıldı

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, uçağın düşüş nedeni henüz netleşmedi. Ancak eldeki bilgiler ve uzman görüşleri, çok sayıda ihtimali gündeme taşıdı.

BAHÇELİ'DEN HEM TAZİYE HEM DE UYARI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, feci olaya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Mesajında şehit olan askerlere rahmet dileyen Bahçeli, "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."