Son dakika | 18 şehidin naaşına ulaşıldı

Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki dağlık arazide meydana gelen kaza sonucunda C130 tipi kargo uçağı düşmüş ve bu kazada 20 askerimiz şehit olmuştu. MSB tarafından yapılan açıklamada şehit düşen askerlerimizin kimlik bilgileri paylaşıldı.

Ülke gündemine kara bulut gibi çöken bu acı haber nedeni ile Türkiye yasa gömüldü. MSB tarafından yapılan açıklamada bu sabah saat 06.30 sularında enkaza ulaşıldığı ve incelemelerin yapıldığı ifade edilmişti. Enkazdaki çalışmalara Gürcistan'dan da ekipler katılıyor.

18 ASKERİN NAAŞINA ULAŞILDI

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze tarafından yapılan açıklamada 20 askerden 18'inin naaşlarına ulaşıldığı 2 askerin de naaşlarına ulaşmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan bakanlığa ait bir C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurmuştu. Bakanlık, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu bildirmiş, ilerleyen saatlerde yapılan açıklamayla 20 askerin de şehit olduğu teyit edilmişti. Arama kurtarma çalışmaları halen bölgede devam ediyor.