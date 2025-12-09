Bahçeli CHP'li Tanrıkulu'nu Meclis kulisinde tebrik etti

Bahçeli CHP'li Tanrıkulu'nu Meclis kulisinde tebrik etti
Yayınlanma:
TBMM'de süren bütçe görüşmelerine verilen arada Meclis kulisinde yanına gelenlerle sohbet eden Devlet Bahçeli CHP'li Tanrıkulu'nu tebrik etti. Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde partisinin yeni MYK'sında yer almıştı.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 80 kişilik PM, ilt toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri belirlendi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti genel merkezinde 2 saat süren toplantıda İnsan Hakları'ndan sorumlu MYK üyesi seçildi.

BAHÇELİ CHP'Lİ TANRIKULU'NU MECLİS KULİSİNDE TEBRİK ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerinde görüşmelerine verilen arada gelen görüntü dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te verilen aralarda yanına gelen vekillerle sohbet etti. Bu isimlerden biri de CHP Diyarbakır Milletvekili ve MYK Üyesi Sezgin Tanrıkulu oldu.

bahceli-chpli-tanrikulunu-meclis-kulisinde-tebrik-etti-2.jpg

Bahçeli ayağa kalkarak Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştı ve CHP MYK’ya seçilen Tanrıkulu’nu tebrik etti. Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de Bahçeli’nin yanına giderek selamlaştı. Bu arada MHP’li kadın vekiller de Bahçeli’nin yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

