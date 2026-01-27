Bağcılar’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bağcılar’da zincirleme kaza: 2 yaralı
Yayınlanma:
İstanbul Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici, araçlara ve park halindeki TIR'a çarptı.

İstanbul Bağcılar'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici önce yol kenarındaki araçlara, ardından park halindeki TIR'a çarptı. Kazanın ardından çekicide sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 RA 544 plakalı çekici önce yol kenarındaki araçlara, ardından park halindeki TIR'a çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazada çekicide bulunan 2 kişi aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, çekicide sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

