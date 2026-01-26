Bağcılar'da şüpheli ölüm! Aynı evden 3 ceset çıktı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yapılan ilk incelemeler, ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olabileceğini işaret etti.

İÇERİDEN YOĞUN KOKU GELDİ

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayanlardan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daire kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri eve balkondan giriş yaptı. İçeri giren ekipler, dairede yoğun bir koku olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede, ocak üzerinde tencerede yemeğin bulunduğu görüldü.

AYNI EVDE 3 ÖLÜM, 1 AĞIR YARALI

Ekiplerin ev içinde yaptığı kontrollerde Fatema Jabara yatak odasında, Zehra Malay oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay ise evin diğer bölümlerinde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Gülbahar Malay ise hastaneye kaldırıldı.

ADLİ TIP İNCELEYECEK

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.