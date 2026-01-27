Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen'den acı haber
Düzce'de evde babasının tabancasıyla kazara kendini vuran 18 yaşındaki Egemen Çengel tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Düverdüzü köyünde yaşandı. 18 yaşındaki Egemen Çengel, evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, Cengel'in başına isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Egemen Çengel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede ameliyat edilen Egemen Çengel, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün yaşamını yitirdi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)