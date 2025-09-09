Babasını öldürdü, annesini yaraladı!

Yayınlanma:
İzmir'de 16 yaşındaki çocuk babasını öldürüp annesini yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki H.U.B. bıçakla babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı.

Önceki gün 1343 sokakta bulunan bir evde meydana gelen olayda, polis ekipleri 'Aile içi kavga' anonsu üzerine bir adrese gitti.

lise-ogrencisi-babasini-oldurup-annesin-904255-268612.jpg

POLİS KİŞİYİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Polisler, geldikleri evin kapısının açılmaması üzerine balkon kapısını kırıp eve girdi.

İçeri giren ekipler evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Polis, lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. ve baba Barış Bulut’u kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

lise-ogrencisi-babasini-oldurup-annesin-904256-268612.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan H.U.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. H.U.B, daha sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BABA BULUT KURTARILAMADI

Yaralı olan baba Barış Bulut ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anne N.B.’nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

