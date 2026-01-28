Aziz İhsan Aktaş davasında 'görüntü' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve dün başlayan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşmasında, duruşma esnasında çekildiği öne sürülen görüntüler hakkında, "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda almak veya nakletmek" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, sosyal medya X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

SİBER ŞUBEYE TALİMAT VERİLDİ

Açıklamada, "yargılama işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatıldığını" bildirerek, görüntüler ve söz konusu görüntüleri çeken kişilerin tespiti için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 Nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"