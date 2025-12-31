İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, eski polis memuru Cemil Koç’un yargılanmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Davanın üçüncü gününde görülen duruşmada, dosyada yer alan 9 sanıktan 8’inin tutuklu, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest olduğu belirtildi. Bugünkü celsede tutuklu sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmayı Ayşe Tokyaz’ın ailesi de yakından takip etti. İkiz kardeşi Esra Tokyaz, annesi Halime Tokyaz ve babası Mustafa Tokyaz salonda yer aldı. Önceki celsede sanık Cemil Koç savunmasını sürdürürken, Ayşe Tokyaz’ın ağabeyi Abdulkadir Tokyaz ile annesi Halime Tokyaz beyanda bulunmuştu. Bugünkü duruşmada ise müşteki olarak Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadesi alındı.

Cansız bedeni bavulla yol kenarına atılmıştı! Ayşe Tokyaz cinayetinde 9 sanık hakim karşısına çıktı

AYŞE TOKYAZ'IN KARDEŞİ BÖYLE İSYAN ETTİ

Gazeteci Evrim Kepenek'in aktardığına göre; Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Altı ay geçti; hâlâ yatağımda uyuyamıyorum, oturduğum yerde uyuyakalıyorum. Benim kimseden utanacak bir hâlim yok; kendimi kaybettim ve yaşadıklarımı herkese anlatıyorum. Cemil’in evinin bulunduğu sokağın adı artık Ayşe Tokyaz Sokağı, valizinin bulunduğu yer Ayşe Tokyaz Ormanı. Ayşe için bir kütüphane açıldı. Siz Ayşe’yi öldürdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kütüphane açtık; hiç utanmıyor musunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Neden hiçbiriniz yüzüme bakamıyorsunuz? Siz utanmıyor musunuz? Ben kütüphane açıyorum; benim arkadaşım, kitaplarım, bütün dosyalarım oldu. Artık bir hayatım yok, Ayşe için yaşıyorum. Cemil Koç, kendini çok akıllı, yazılımcı sanıyorsun ama senin telefonundaki şiddet görüntülerini de almıştım. Kendi çektiğin fotoğraflar, kendi telefonundan. Buna da 'yaşanmadı' de. Hepsinin kanıtı var, ses kayıtları var. Şimdi de merdivenlerden düştüğünü söylesin" dedi.

Ayşe Tokyaz’ın avukatları, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.