AYM'den ‘Rabia Naz Vatan’ kararı!

Anayasa Mahkemesi, şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın özensiz yürütüldüğüne ve gereken ciddiyetin gösterilmediğine hükmetti.

Ancak AYM, aradan 7 yıl geçmesi nedeniyle yeniden soruşturmanın yarar sağlamayacağı gerekçesiyle anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018 yılında Giresun Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Vatan'ın ailesi, annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet arıyor.

AİLE AYM'YE BAŞVURDU

Aile, çocuklarının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli eksiklikler bulunduğunu, olay yerinin özensiz incelendiğini, delillerin doğru düzgün toplanmadığını, toplananların ise iyi korunmadığını, tanıkların ifadelerinin alınmasında geç kalındığını, yapılan keşfin ve bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu, söz konusu eksiklikler ve özensizlik nedeniyle olayın aydınlatılamadığını, yaşam hakkı başta olmak üzere anayasal haklarının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruyu inceleyen AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"YAPILAN BAŞVURU DAYANAKTAN YOKSUN DEĞİL"

Kararda, ailenin yaptığı başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmadığı, yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğu ifadeleri yer aldı.

AYM kararında ayrıca, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, araştırmaların ve alınan ifadelerin çoğunlukla olayın ardından yapıldığına ancak ihmal, kayıtsızlık ve gecikmelerin mevcut delillerin kaybolmasına ve sonradan yapılacak araştırmaların etkisiz hale gelmesine neden olabileceği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi, bu eksikliklerin, etkili bir soruşturma yürütülmesi gerektiğine dair temel ilkelerle uyumlu olmadığını ve soruşturmanın yaşam hakkına uygun şekilde derinlemesine ve ciddiyetle yapıldığını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

"SORUŞTURMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN İHMAL VE ÖZENSİZLİĞE..."

Kararda "TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun soruşturmada gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmediğini ifade eden rapor, HSK tarafından soruşturma sürecinde savcıların gösterdiği ihmal nedeniyle verilen disiplin cezası, emniyet birimleri tarafından soruşturma sürecinde gösterilen ihmal nedeniyle kolluk kuvvetlerine yönelik tesis edilen disiplin işlemleri, farklı pratik ve ölçütler temelinde yapılan irdeleme ve değerlendirmelere ilişkin olsa da soruşturma sürecinde gösterilen ihmal ve özensizliğe dair yapılan belirlemeleri destekler niteliktedir" denildi.

"CİDDİYETLE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü tüm yönleriyle aydınlatabilecek ve varsa sorumluların belirlenmesini sağlayabilecek bütün delilleri tespit eden, yaşam hakkının sağladığı güvencelerin gerektirdiği derinlik ve ciddiyette bir soruşturma yürütüldüğünü söylemek mümkün görünmediğinden soruşturma sürecine dair özensizlik, ihmal ve eksikliklerin yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır" denilen kararda, başvuruya konu ölüm olayının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçtiğine işaret edildi.

ÖZENSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE OLAY YERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Kararda, "İhlal kararının ağırlıklı olarak olayın hemen akabinde delillerin araştırılması, toplanması, sürecinde gösterilen, delillerin kararmasına neden olabilecek ihmal, özensizlik üzerinde yoğunlaşması, bir başka ifadeyle özensizliğin büyük ölçüde olay yeri incelemeye ilişkin bulunması ve bu incelemenin artık yapılamayacak olması karşısında yeniden soruşturma yapılmasında hukuk yarar görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” sebebiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmedildi.

AYM, anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

ADALET ARAYAN BABA AKP'Lİ VEKİLİN ŞİKAYETİYLE HAPİS YATMIŞTI

Kızının şüpheli ölümüyle ilgili adalet arayan baba Şaban Vatan, eski bakan ve AKP Milletvekili Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine açılan 2019'da açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kızının ölümünün aydınlatılmasını isteyen baba cezaevinde 38 gün kaldıktan sonra 21 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.