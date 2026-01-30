AYM'den dikkat çeken Adli Tıp kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adli Tıp Kurumu’nun yapısını düzenleyen 165 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) hakkında önemli bir iptal kararına imza attı. Yüksek Mahkeme, ihtisas kurullarındaki başkan ve üyelerin atama kriterleri ile görev sürelerinin kararname ile belirlenmesini anayasaya aykırı bulurken, üst kademe yöneticilere dair düzenlemeleri yerinde buldu.

ATAMA ŞARTLARI CBK İLE DÜZENLENEMEZ

AYM, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurul başkan ve üyelerine yönelik getirilen "uzmanlık belgesi veya doktora" şartı ile "4 yıllık görev süresi" kuralını iptal etti. Kararın gerekçesinde, kamu görevlilerinin atanma şartlarının anayasanın 128. maddesi uyarınca münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, temel haklar ve kanunla düzenlenmesi öngörülen konuların CBK kapsamına giremeyeceği vurgulanarak "kamu hizmetine girme hakkı" çerçevesinde bu düzenlemenin yetki aşımı olduğu belirtildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI VE KADRO DEĞİŞİKLİKLERİNE ONAY

Mahkeme, başkan yardımcılarının görev süresine ilişkin kuralı ise iptal etmedi. Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinin CBK ile düzenlenebileceğine dair anayasal yetkiyi dayanak gösteren mahkeme, bu maddeyi anayasaya uygun buldu. Ayrıca kurum bünyesinde gerçekleştirilen kadro değişiklikleri de korundu. Karar uyarınca merkez ve taşrada oluşturulan toplam 600 yeni kadro ihdası AYM Genel Kurulu tarafından onaylandı.

KARAR 29 EKİM 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İptal edilen hükümlerin anında yürürlükten kalkmasının kurum işleyişinde bir hukuk boşluğu yaratmaması adına AYM, yürürlük tarihini erteledi. 29 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, iptal hükümleri 9 ay sonra, yani 29 Ekim 2026’da resmiyet kazanacak. Bu süre zarfında yasama organının (TBMM) konuyla ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapması bekleniyor.