Elektronik kelepçe takılı olmasına rağmen yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu konumundaki Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in Mayıs 2024'ten beri Macaristan'da tutuklu olduğunu ve kırmızı bültenle de arandığını hatırlattı.

Serdar Sertçelik'in 3 ayrı ifadesinde de AKP'li hiçbir siyasetçinin adı geçmiyor

Yerlikaya, Sertçelik'in “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından arandığını da dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de” Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi. “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı."

NELER OLMUŞTU?

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasında yargı süreci büyük ölçüde tamamlanmıştı. Kaplan, “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya, yalnızca örgüt üyelerini değil, soruşturma sürecine temas ettiği öne sürülen bazı kamu görevlilerini de kapsamasıyla dikkat çekmişti.

Soruşturma kapsamında Kaplan’a yakın isimler, avukatlar ve emniyet personeli hakkında ayrı dosyalar açılmıştı. Ankara Jandarma KOM ekiplerince yürütülen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte bazı şüpheliler tutuklanırken, haklarında adli kontrol uygulanan isimler de olmuştu. Soruşturma dosyalarında, “görevi kötüye kullanma”, “tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “örgüte yardım” suçlamaları öne çıkmıştı.

Dosyanın en kritik başlıklarından biri ise Serdar Sertçelik olmuştu. Kaplan soruşturmasında hem sanık hem de gizli tanık olarak yer alan Sertçelik hakkında ev hapsi kararı verildiği, ancak bu karar sırasında yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Sertçelik’in kaçışında sahte pasaport kullandığı ve bazı kamu görevlilerinin ihmali ya da yardımı olup olmadığı iddiaları soruşturma dosyalarına girmişti..