Aydın'da kreşte şiddet davası: 3'ü öğretmen 6 kişi yargılanacak

İlhan ve Dilara Evin çifti için Temmuz 2023, ikizleri Atlas ve Aslan’ın eğitim hayatına ilk adımlarını atacakları umut dolu bir başlangıçtı. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi, dışarıdan bakıldığında bu başlangıç için güvenli bir çatı olarak görünüyordu. Ancak aylar ilerledikçe, 2-3 yaşlarındaki çocukların evde sergilediği açıklanamayan davranış değişiklikleri, o çatının altında olup bitenlerin sessiz birer çığlığına dönüştü.

Bu çığlıklar, pedagog eşliğinde yapılan görüşmeler ve en sonunda gün yüzüne çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle somutlaştı. 2024 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve eğitim kurumundaki "bakım" kavramını "sistematik şiddet" ile değiştiren tablo, bugün 3'ü öğretmen 6 kişinin sanık sandalyesine oturduğu bir davaya dönüştü.

KAMERA KAYITLARINDAKİ 'SİSTEMATİK' EZİYET

Soruşturma dosyasında yer alan detaylar, Efeler’deki kreşte yaşananların münferit birer olaydan ziyade, bir yönetim kültürüne dönüştüğünü ortaya koyuyor. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, grup sorumlusu öğretmen Ayça Çimen ve çocuk bakıcısı Buse Girgin, gözetimleri altındaki 8 çocuğa disiplin sınırlarını aşan yöntemlerle yaklaştı.

Mağdur ailelerin talebiyle izlenen kamera kayıtları, şiddetin boyutunu belgeledi. Görüntülerde, görevlilerin çocuklara çelme takarak yere düşürdüğü, kollarından tutup fırlattığı, saçlarını çektiği ve bez değişimlerini mahremiyeti ihlal ederek sınıf ortamında gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca çocuklara yönelik "ceza duvarı" oluşturularak psikolojik baskı kurulduğu, bu eylemlerin farklı zamanlarda ve sistematik bir şekilde tekrarlandığı iddianamede yer aldı. Savcılık, bu davranışları "çocuğa karşı eziyet" suçu kapsamında değerlendirdi.

YÖNETİMİN SESSİZLİĞİ VE 'SUÇU BİLDİRMEME'

Şiddet eylemleri kadar dikkat çeken bir diğer husus, kurum yönetiminin bu duruma karşı takındığı tavır oldu. Mağdur ailelerden Evin çifti, Kasım 2023’te öğretmen Ayça Çimen’in davranışlarından şüphelendiklerini kuruma bildirdiklerini, ancak uzun süre herhangi bir önlem alınmadığını belirtti.

İddianamede, kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, kurum müdürü Anıl Yelmen, müdür yardımcısı ve psikolog Beyza Tunca Mutlu ile jimnastik öğretmeni Cemile Yegül’ün, şiddet eylemlerine tanık olmalarına veya velilerin ihbarı üzerine durumu öğrenmelerine rağmen yetkili makamlara bildirimde bulunmadıkları öne sürüldü. Bu nedenle, yönetici kadrosu ve ilgili personel hakkında "suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.

KAPANAN KAPILAR VE YARGI SÜRECİ

Ailelerin şikayeti ve ortaya çıkan görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek kreşe cezai işlem uyguladı. Güven kaybı yaşayan ailelerin çocuklarını almasıyla birlikte kurum eğitim faaliyetlerine son verdi.

Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi, toplanan deliller ve savcılığın tespitleri doğrultusunda davayı kabul etti. 2-3 yaşlarındaki çocukların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü hedef alan eylemlerin sorumluları, şimdi "eziyet" ve "suçu gizleme" suçlamalarıyla yargı önünde hesap verecek.