Aydın TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki resmi adreslerden sorgulama yapabiliyor.

Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları sayfası üzerinden asil ve yedek listeler ile sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Aydın TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Aydın genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Aydın’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Listeler sisteme geç girilmektedir. Listeler hazır olduğunda tablomuz güncellenecektir. Tablo güncellenene kadar TOKİ ve e-Devlet üzerinden TCKN ile isim sorgulama yapabilirsiniz.

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Efeler) 2.100 Aydın Merkez (Efeler) Kura Sonucu Listesi Bozdoğan 65 Bozdoğan Kura Sonucu Listesi Buharkent 40 Buharkent Kura Sonucu Listesi Çine 300 Çine Kura Sonucu Listesi Didim 400 Didim Kura Sonucu Listesi Germencik 300 Germencik Kura Sonucu Listesi İncirliova 300 İncirliova Kura Sonucu Listesi Karacasu 50 Karacasu Kura Sonucu Listesi Karpuzlu 50 Karpuzlu Kura Sonucu Listesi Koçarlı 550 Koçarlı Kura Sonucu Listesi Köşk 75 Köşk Kura Sonucu Listesi Kuşadası 800 Kuşadası Kura Sonucu Listesi Kuyucak 100 Kuyucak Kura Sonucu Listesi Nazilli 950 Nazilli Kura Sonucu Listesi Söke 750 Söke Kura Sonucu Listesi Sultanhisar 80 Sultanhisar Kura Sonucu Listesi Yenipazar 63 Yenipazar Kura Sonucu Listesi TOPLAM 6.973 —

Kura çıkmayanlar TOKİ'den nasıl iade alabilir?

Kura çıkmayan vatandaşlarımız kura çekilişinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bakla ile iletişime geçerek katılım bedelinin iadesini talep edebilir. Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası'na ödeme yapanlar özel ekranlardan iade talep edebilirken, Ziraat Bankası ile ödeme yapanlar mobil bankacılık işlemlerinden iade talep edebilir.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvim kapsamında sözleşme imzalama sürecine çağrılacak. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinin haklarından vazgeçmesi halinde sıra esasına göre konut sahibi olabilecek. Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine dair ayrıntılar TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Aydın TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade esasına göre uygulanıyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle: