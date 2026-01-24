Aydın TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER
Aydın TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki resmi adreslerden sorgulama yapabiliyor.
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları sayfası üzerinden asil ve yedek listeler ile sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Aydın TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Aydın genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Aydın’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
Listeler sisteme geç girilmektedir. Listeler hazır olduğunda tablomuz güncellenecektir. Tablo güncellenene kadar TOKİ ve e-Devlet üzerinden TCKN ile isim sorgulama yapabilirsiniz.
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Efeler)
2.100
Aydın Merkez (Efeler) Kura Sonucu Listesi
Bozdoğan
65
Bozdoğan Kura Sonucu Listesi
Buharkent
40
Buharkent Kura Sonucu Listesi
Çine
300
Çine Kura Sonucu Listesi
Didim
400
Didim Kura Sonucu Listesi
Germencik
300
Germencik Kura Sonucu Listesi
İncirliova
300
İncirliova Kura Sonucu Listesi
Karacasu
50
Karacasu Kura Sonucu Listesi
Karpuzlu
50
Karpuzlu Kura Sonucu Listesi
Koçarlı
550
Koçarlı Kura Sonucu Listesi
Köşk
75
Köşk Kura Sonucu Listesi
Kuşadası
800
Kuşadası Kura Sonucu Listesi
Kuyucak
100
Kuyucak Kura Sonucu Listesi
Nazilli
950
Nazilli Kura Sonucu Listesi
Söke
750
Söke Kura Sonucu Listesi
Sultanhisar
80
Sultanhisar Kura Sonucu Listesi
Yenipazar
63
Yenipazar Kura Sonucu Listesi
TOPLAM
6.973
—
Kura çıkmayanlar TOKİ'den nasıl iade alabilir?
Kura çıkmayan vatandaşlarımız kura çekilişinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bakla ile iletişime geçerek katılım bedelinin iadesini talep edebilir. Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası'na ödeme yapanlar özel ekranlardan iade talep edebilirken, Ziraat Bankası ile ödeme yapanlar mobil bankacılık işlemlerinden iade talep edebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvim kapsamında sözleşme imzalama sürecine çağrılacak. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinin haklarından vazgeçmesi halinde sıra esasına göre konut sahibi olabilecek. Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine dair ayrıntılar TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Aydın TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade esasına göre uygulanıyor.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan