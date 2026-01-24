Aydın TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

Aydın TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 24 Ocak 2026 Cuamrtesi günü saat 13.30’da, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Aydın genelinde yapılacak 6 bin 973 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Aydın TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki resmi adreslerden sorgulama yapabiliyor.

Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları sayfası üzerinden asil ve yedek listeler ile sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Aydın TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Aydın genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Aydın’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Listeler sisteme geç girilmektedir. Listeler hazır olduğunda tablomuz güncellenecektir. Tablo güncellenene kadar TOKİ ve e-Devlet üzerinden TCKN ile isim sorgulama yapabilirsiniz.

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Efeler)

2.100

Aydın Merkez (Efeler) Kura Sonucu Listesi

Bozdoğan

65

Bozdoğan Kura Sonucu Listesi

Buharkent

40

Buharkent Kura Sonucu Listesi

Çine

300

Çine Kura Sonucu Listesi

Didim

400

Didim Kura Sonucu Listesi

Germencik

300

Germencik Kura Sonucu Listesi

İncirliova

300

İncirliova Kura Sonucu Listesi

Karacasu

50

Karacasu Kura Sonucu Listesi

Karpuzlu

50

Karpuzlu Kura Sonucu Listesi

Koçarlı

550

Koçarlı Kura Sonucu Listesi

Köşk

75

Köşk Kura Sonucu Listesi

Kuşadası

800

Kuşadası Kura Sonucu Listesi

Kuyucak

100

Kuyucak Kura Sonucu Listesi

Nazilli

950

Nazilli Kura Sonucu Listesi

Söke

750

Söke Kura Sonucu Listesi

Sultanhisar

80

Sultanhisar Kura Sonucu Listesi

Yenipazar

63

Yenipazar Kura Sonucu Listesi

TOPLAM

6.973

Kura çıkmayanlar TOKİ'den nasıl iade alabilir?

Kura çıkmayan vatandaşlarımız kura çekilişinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bakla ile iletişime geçerek katılım bedelinin iadesini talep edebilir. Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası'na ödeme yapanlar özel ekranlardan iade talep edebilirken, Ziraat Bankası ile ödeme yapanlar mobil bankacılık işlemlerinden iade talep edebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvim kapsamında sözleşme imzalama sürecine çağrılacak. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinin haklarından vazgeçmesi halinde sıra esasına göre konut sahibi olabilecek. Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine dair ayrıntılar TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Aydın TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade esasına göre uygulanıyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Gişelerde 2 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada!
Gişelerde 2 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada!
Cemevleri 'kültürel tesis' olarak tanımlandı: Alevi derneklerinden tepki!
Cemevleri 'kültürel tesis' olarak tanımlandı: Alevi derneklerinden tepki!
Erdoğan'ın mektup arkadaşının şirketinde işçi kıyımı! Yasa dışı bahisten tutuklanmıştı
Erdoğan'ın mektup arkadaşının şirketinde işçi kıyımı! Yasa dışı bahisten tutuklanmıştı