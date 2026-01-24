Ay ay sosyal yardım verisi paylaşan Bakanlıktan 1 yıldır ses yok! Verilerini de sildi

Türkiye’de yoksulluğun geldiği artık nokta rakamlara sığmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlara ilişkin veri akışını kesti ancak bütçe planlamaları gizlenen gerçeği açıkça ortaya koydu.

AY AY SOSYAL YARDIM VERİSİ PAYLAŞAN BAKANLIKTAN 1 YILDIR SES YOK!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; geçmişte şeffaf bir şekilde sosyal yardım verilerini paylaşan Bakanlık "kaç haneye yardım ulaştırıldığı" bilgisini saklamaya başladı. Mahinur Özdemir Göktaş yönetimindeki bakanlık, son paylaşımı yaptığı Aralık 2024'ten bu yana veri paylaşımını durdurdu.

Emeklinin en az yüzde 90'ı açlık sınırının altında kaldı: SGK uzmanı açıkladı

2025 yılına dair beklentileri de boşa çıkararak mevcut tabloları internet sitesinden kaldırdı.

2025 yılında sosyal yardımlarla hayata tutunan vatandaş sayısı 20 milyona ulaşırken, 11,8 milyon kişi "aşırı yoksulluk" sınırının altında kaldı.

Bakanlık istatistikleri sansürlese de, 2026 ve 2027 hedefleri durumun ciddiyetini belgeledi. 2024 yılında 205,8 milyar TL olan yardım bütçesi, 2025’te 219,7 milyar TL'ye yükselmişti. Asıl büyük sıçrama ise 2027'de olacak.

Yıl Sosyal Yardım Bütçesi (TL) Artış Durumu 2024 205 Milyar 861 Milyon Başlangıç Seviyesi 2025 219 Milyar 723 Milyon %6,7 Artış 2026 284 Milyar 470 Milyon İvme Kazanıyor 2027 644 Milyar 347 Milyon %126 Rekor Artış

Sadece bir yıl içinde bütçenin iki katından fazla artacak olması, yoksulluğun Türkiye’de nasıl bir ana gündem maddesi haline geldiği gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde kaç hanenin yardım aldığına ilişkin istatistiklerin yayını da daha önce durdurulmuştu.