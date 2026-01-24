Ay ay sosyal yardım verisi paylaşan Bakanlıktan 1 yıldır ses yok! Verilerini de sildi

Önceden ay ay sosyal yardım verisi paylaşan Bakanlıktan 1 yıldır ses yok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım verilerini de siteden sildi. Bakanlık verileri gizlese de sosyal yardım için bütçeden ayrılan rakamlar yardıma muhtaç hane sayısının çığ gibi büyüdüğünü de kanıtladı. 2026'da 284 milyar 470 milyon TL sosyal yardıma ayrılırken 2027'de ise 644 Milyar TL'ye çıkarılacak.

Türkiye’de yoksulluğun geldiği artık nokta rakamlara sığmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlara ilişkin veri akışını kesti ancak bütçe planlamaları gizlenen gerçeği açıkça ortaya koydu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; geçmişte şeffaf bir şekilde sosyal yardım verilerini paylaşan Bakanlık "kaç haneye yardım ulaştırıldığı" bilgisini saklamaya başladı. Mahinur Özdemir Göktaş yönetimindeki bakanlık, son paylaşımı yaptığı Aralık 2024'ten bu yana veri paylaşımını durdurdu.

Emeklinin en az yüzde 90'ı açlık sınırının altında kaldı: SGK uzmanı açıkladıEmeklinin en az yüzde 90'ı açlık sınırının altında kaldı: SGK uzmanı açıkladı

2025 yılına dair beklentileri de boşa çıkararak mevcut tabloları internet sitesinden kaldırdı.

ay-ay-sosyal-yardim-verisi-paylasan-bakanliktan-1-yildir-ses-yok-3.jpg

2025 yılında sosyal yardımlarla hayata tutunan vatandaş sayısı 20 milyona ulaşırken, 11,8 milyon kişi "aşırı yoksulluk" sınırının altında kaldı.

ay-ay-sosyal-yardim-verisi-paylasan-bakanliktan-1-yildir-ses-yok-2.jpg

Bakanlık istatistikleri sansürlese de, 2026 ve 2027 hedefleri durumun ciddiyetini belgeledi. 2024 yılında 205,8 milyar TL olan yardım bütçesi, 2025’te 219,7 milyar TL'ye yükselmişti. Asıl büyük sıçrama ise 2027'de olacak.

YılSosyal Yardım Bütçesi (TL)Artış Durumu
2024205 Milyar 861 MilyonBaşlangıç Seviyesi
2025219 Milyar 723 Milyon%6,7 Artış
2026284 Milyar 470 Milyonİvme Kazanıyor
2027644 Milyar 347 Milyon%126 Rekor Artış

Sadece bir yıl içinde bütçenin iki katından fazla artacak olması, yoksulluğun Türkiye’de nasıl bir ana gündem maddesi haline geldiği gösterdi.

ay-ay-sosyal-yardim-verisi-paylasan-bakanliktan-1-yildir-ses-yok-4.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde kaç hanenin yardım aldığına ilişkin istatistiklerin yayını da daha önce durdurulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

