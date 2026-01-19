“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Bir daha haber alınamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli Köyü’nde ikamet eden 31 yaşındaki Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında ‘ava gidiyorum’ ifadelerini kullanarak evinden çıktı. Uçar’dan bir daha haber alınamadı.

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

AİLESİ İHBARDA BULUNDU!

Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Jandarma ekipleri tarafından, köy halkı ile birlikte Uçar’ın bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR!

Yapılan çalışmalara AFAD ekipleri de destek verirken Mustafa Uçar’ı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Uçar'ın Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



