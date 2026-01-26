Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yayınlanma:
Ataşehir'de, Gebze'deki işine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Şafak Hakan Akpolat’a motosiklet çarptı. Akpolat olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

İstanbul Ataşehir, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.

Bursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralıBursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu - Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Yıldız'ın kullandığı 63 AIV 094 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı. Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken Muhammed Yıldız ise motosikletiyle yola düştü.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"GEBZE'YE ÇALIŞMAYA GİDİYORDU"

Kazada hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Kardeşi Kadir Tarkan Akpolat, "Kardeşiyim, abim saat 06.30 sıralarında evden çıkıp işe gitmek üzereyken Çekmeköy otobanında motor çarpması sonucu vefat etti. Çekmeköy’den Gebze’ye çalıştığı yere gidiyordu. Olay araştırılmaktadır. Abim çevresinde çok sevilen bir insandı. Savcı, mobese kameralarının incelenmesi için talimat verdi, şuan da onu bekliyoruz. Abimiz çok iyi, sevgi dolu, saygıdeğer bir insandı. Çok üzgünüm kaybettik" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı
Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi
Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi