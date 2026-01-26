Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Ataşehir, TEM Otoyolu yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Şafak Hakan Akpolat'a motosiklet çarptı. Kazanın ardından yol kenarındaki boş alana savrulan Akpolat hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM, Otoyolu Dudullu - Çekmeköy yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Yıldız'ın kullandığı 63 AIV 094 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Şafak Hakan Akpolat'a çarptı. Kazanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki boş alana savrulurken Muhammed Yıldız ise motosikletiyle yola düştü.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki kontrollerinde Şafak Hakan Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"GEBZE'YE ÇALIŞMAYA GİDİYORDU"

Kazada hayatını kaybeden Şafak Hakan Akpolat'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Kardeşi Kadir Tarkan Akpolat, "Kardeşiyim, abim saat 06.30 sıralarında evden çıkıp işe gitmek üzereyken Çekmeköy otobanında motor çarpması sonucu vefat etti. Çekmeköy’den Gebze’ye çalıştığı yere gidiyordu. Olay araştırılmaktadır. Abim çevresinde çok sevilen bir insandı. Savcı, mobese kameralarının incelenmesi için talimat verdi, şuan da onu bekliyoruz. Abimiz çok iyi, sevgi dolu, saygıdeğer bir insandı. Çok üzgünüm kaybettik" dedi.