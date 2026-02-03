ASSAN Grup'a 'casusluk' davası: 36 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ASSAN Savunma Sanayi firmasına yönelik yürütülen "Casusluk" soruşturma tamamlandı.

Son Dakika | Assan Grup'a askeri casusluk soruşturmasında üç gözaltı! Biri eski albay

YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKKINDA 36 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, şüpheliler ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş, MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddianame İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüttüğü "askerî casusluk" soruşturması kapsamında, ASSAN Group şirketiyle bağlantılı üç kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında ASSAN ile çalışan eski Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) çalışanı bir kişi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan bir albay ve halen ASSAN’da görev yapan bir çalışan gözaltına alınmıştı.

Soruşturma, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan "itirafçı" Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast iddiası üzerine başlamış, daha sonra ASSAN Group’a uzanmıştı.

İlk olarak şirketin hukuk danışmanı ve eski MKE Başkanı İsmet Sayhan “askerî casusluk” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş da tutuklandı. Öner, hem "FETÖ üyeliği" hem de "casusluk" ile suçlanırken; Okumuş hakkında yalnızca "casusluk" suçlaması yöneltilmişti.

Savcılığın dosyasına göre Öner ve Okumuş’un, TÜBİTAK SAGE ile MKE’ye ait gizli bilgileri yasa dışı biçimde şirkete aktardıkları, bu bilgilerle stratejik ekipmanları birebir ürettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ASSAN Group’un tüm şirketlerine kayyum atanmıştı.